I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vipiteno e della Stazione di Colle Isarco, sono dovuti intervenire nella notte tra sabato e domenica presso un noto locale notturno della zona, in quanto a seguito di una segnalazione che indicava alcune persone molto agitate per futili motivi con il concreto rischio che gli animi, surriscaldati anche dall’alcol, potessero sfociare in qualcosa di peggio.

Alla base della chiamata di emergenza vi sono le condizioni di un giovane del posto di ventitré anni, il quale a suo dire è stato “rimbalzato” all’ingresso del locale poiché reputato in palese stato di ebbrezza.

All’arrivo dei militari il giovane effettivamente risultava poco lucido e dopo alcuni momenti lo stesso si è scagliato con violenza contro l’auto di servizio dei militari e con calci e pugni ha rotto un faro posteriore del veicolo, danneggiando la carrozzeria.

I militari in breve tempo sono riusciti a riportare alla calma il giovane e quindi, stante anche le sue condizioni psicofisiche, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Bolzano per danneggiamento aggravato di un mezzo militare e per ubriachezza. Oltre alle responsabilità penale il ventitreenne sarà chiamato anche a risarcire il danno materiale causato al bene comune.