Dopo il treno diretto Bolzano-Vienna tramite Innsbruck e Salisburgo, introdotto lo scorso dicembre, in Tirolo si discute ora anche un collegamento Railjet delle ferrovie Oebb da Innsbruck alla capitale austriaca tramite la val Pusteria, Lienz e Klagenfurt. Questo progetto è stato lanciato nei giorni scorsi dalla commissione competente del Landtag tirolese.



La Süd-Tiroler Freiheit sostiene l’iniziativa «che collegherebbe la val Pusteria alla rete ferroviaria internazionale». Come sottolinea il consigliere provinciale Sven Knoll, con l’inaugurazione di due grosse gallerie in Austria (Koralm tra Klagenfurt e Graz nel 2025 e quella del Semmering a sud di Vienna nel 2027) si accorcerebbero notevolmente i tempi di percorrenza sulla linea sud.