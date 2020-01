Un negozio di Laives per la vendita di alimenti e mangimi per animali «da affezione» è stato segnalato al Servizio veterinario di Bolzano dai Nas che, durante un controllo eseguito con i carabinieri del capoluogo altoatesino, hanno rinvenuto circa 170 confezioni di alimenti per cani con data di scadenza già passata e circa 20 scatole di cibo con etichette non conformi ai requisiti di legge.

Sono stati sequestrati più di 350 kg di alimenti per un valore di circa 2.000 euro. Il Servizio veterinario ha subito emesso un decreto di distruzione del mangime.