Un turista serbo di 46 anni, che si era messo al volante ubriaco, è finito con la sua Bmw contro un muro a Corvara in Badia.



La vettura fortemente danneggiata si è fermata solo dopo una cinquantina di metri e il guidatore non si era neanche accorto dell’urto. All’arrivo dei carabinieri l’uomo è risultato visibilmente alterato e infatti aveva un tasso alcolemico di 2 grammi per litro.



È così scattato il ritiro della patente e la confisca dell’automobile.