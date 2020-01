Caos, la notte scorsa, in Autobrennero con gravci disagi per gli automobilisti (ma per fortuna il traffico era scarso). Colpa di un autoarticolato che si è ribaltato all'altezza di Salorno:



il tir trasportava frutta e verdura ed a causa di una sbandata avrebbe toccato il guard-rail per poi rovesciarsi ed ostruire completamente la carreggiata nord, rimasta chiusa per ore.



Dal serbatoio del camion, inoltre, sono fuoriusciti ettolitri di gasolio. I vigili del fuoco di Egna, intervenuti sul posto con la Polizia Stradale, e coadiuvati dai pompieri di Bolzano e da altri corpi della valle dell'Adige, hanno lavorato alcune ore per rimettere in piedi il rimorchio e ripulire la strada.

Proprio durante l'intervento dei pompieri, altri tre tir si sono scontrati sulla carreggiata opposta, dove era istituito il doppio senso di marcia, e per circa mezz'ora l'A22 è stata praticamente bloccata in entrambi i sensi di marcia.



Feriti in modo leggero i camionisti coinvolti, la circolazione è ripresa a tarda notte.