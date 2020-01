Brutta avventura per un turista tedesco di 56 anni che ieri pomeriggio, attorno alle 14.30, ha raggiunto l’ingresso del Castello di Arco trovando il portale chiuso.



L’uomo ha tentato di scavalcare il muro di cinta per entrare comunque all’interno del maniero e visitarlo, forse deluso dalla chiusura dello stesso. Il tentativo però non è andato a buon fine e si è risolto con una brutta caduta da un’altezza di circa tre metri.



L’escursionista germanico è stato soccorso sul posto dai vigili del fuoco di Arco, dai sanitari di «Trentino Emergenza» e trasferito prima in pronto soccorso ad Arco e poi a Trento per gli esiti di una frattura al bacino e forse a un arto inferiore.



Le sue condizioni non sono gravi, ma vista la dinamica dell’infortunio i medici arcensi hanno preferito sottoporlo a ulteriori accertamenti. Sul posto anche la volante del Commissariato di Riva del Garda per accertare quantoaccaduto.