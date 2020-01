«Vorrei che fossi io al posto di quei ragazzi». Lo ha detto Stefan Lechner, l’automobilista 27enne che ha provocato sabato sera l’incidente con sette morti a Lutago in valle Aurina, come riferisce il suo legale, avv. Alessandro Tonon. Il giovane ha anche raccontato di non essersi allontanato dal luogo dell’incidente. «È sceso dalla macchina e ha tentato di rianimare uno dei ragazzi e quando sono arrivati i carabinieri e andato da loro dicendo: ‘Sono stato io’», afferma Tonon.



Stefan, racconta chi lo conosce, «non è un mostro». Il giovane viveva ancora con i suoi genitori a Chienes e lavorava come operaio saldatore alla Weger, un’azienda specializzata nella realizzazione di impianti di trattamento e condizionamento aria. Dedica i soldi che mette da parte alla sua passione: le auto sportive. Solo pochi mesi fa ha acquistato una Audi Tt usata, con la quale avrebbe poi causato il tremendo incidente. I genitori di Lechner sono distrutti. «Sono molto dispiaciuti per i ragazzi, non sanno cosa fare. È un incubo anche per loro», racconta il legale.



Per una tragica fatalità l’automobilista e la comitiva di giovani turisti tedeschi avevano passato la serata nello stesso locale. Il «Hexenkessel», la pentola della streghe, un punto di ritrovo in valle Aurina, non solo per il doposci, ma anche per fare le ore piccole. Stefan sostiene di aver passato la serata da solo, pochi giorni fa si era lasciato con la sua ragazza, e di non essersi reso conto di essere ubriaco, quando si è messo in macchina. Cosa sia successo esattamente nei minuti successivi lo stabilirà l’inchiesta avviata dalla procura di Bolzano che nominerà anche un perito per stabilire la velocità dell’Audi al momento dell’incidente che ha causato 10 feriti e 7 morti. La vettura infatti è totalmente distrutta.



Lechner era stato ricoverato al reparto di psichiatria dell’ospedale di Brunico e ieri è stato trasferito nel carcere di Bolzano. L’udienza di convalida dell’arresto sarà fissata al più tardi mercoledì.