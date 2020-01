All’età di 92 anni si è spento oggi a Bolzano il sacerdote trentino Guido Crepaz. Operò per 38 anni come professore e rettore al Seminario minore Johanneum di Tirolo e per 8 anni come parroco a Bolzano/Regina Pacis.

I funerali si svolgeranno venerdì 10 gennaio alle 13.30 nella parrocchia di Regina Pacis di Bolzano.

Guido Crepaz era nato il 27 settembre 1922 a Trento ed era il più anziano sacerdote diocesano.

Ordinato sacerdote il 29 giugno 1947 a Trento, dal 1947 al 1950 don Crepaz fu cooperatore a San Giacomo/Bolzano; in seguito divenne professore al Seminario minore Johanneum a Tirolo e rettore dal 1965 al 1988. Dal 1987 al 1994 Guido Crepaz ricoprì anche il ruolo di presidente diocesano della F.A.C.I.

Nel 1988 fu nominato parroco in solidum nella parrocchia Regina Pacis di Bolzano. Nel 1996 don Crepaz fu esonerato dall’incarico di parroco, per raggiunti limiti di età, continuando a seguire per alcuni anni la pastorale a Pochi di Salorno.