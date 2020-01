«Le notizie che giungono dall’Alto Adige sono sconvolgenti. Una serata allegra è finita in una catastrofe». Lo afferma la cancelliere tedesca Angela Merkel in un tweet diffuso dal portavoce del governo in riferimento all’incidente stradale in valle Aurina, nel quale sono morti sei turisti tedeschi.

«Sono in lutto con coloro che la scorsa notte hanno perso figli, fratelli e amici», aggiunge Merkel che augura ai sopravvissuti «forza e pronta guarigione».

Molte altre le reazioni di oggi alla tragedia, fra cui quella del vescovo di Bolzano e Bressanone: «Profondamente colpito» dalla tragedia che si è verificata la notte scorsa in valle Aurina, il vescovo diocesano Ivo Muser, «si unisce al dolore dei familiari e delle comunità delle persone coinvolte nel terribile incidente stradale».

«Davanti a una simile tragedia, prima della doverosa riflessione sul piano educativo e della sicurezza stradale - sottolinea il vescovo - adesso è il momento del cordoglio e della solidarietà. Ci stringiamo alle famiglie e agli amici delle giovani vittime e alle persone rimaste ferite. Esprimiamo a tutti loro la nostra cristiana vicinanza nella preghiera e il nostro sostegno». «In queste ore di grande sofferenza» il vescovo rivolge una preghiera anche per chi ha causato questa tragedia.