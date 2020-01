È di 6 morti e 11 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige. Secondo le prime informazioni, verso le ore 1.15 un’auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo della strada. Si tratterebbe di turisti tedeschi. Un centinaio i soccorritori che sono intervenuti sul luogo dell’incidente. È in stato d’arresto l’automobilista che provocato l’incidente. L’accusa è di omicidio stradale e lesioni stradali. Si tratta di un 28enne della zona, che sarebbe risultato positivo all’alcoltest ed è trattenuto in stato di fermo all’ospedale di Brunico.

Sono 160 i soccorritori intervenuti per il tragico incidente. I vigili del fuoco hanno allestito sulla strada un tendone per le prime cure dei feriti che poi sono stati trasportati con le ambulanze negli ospedali di Brunico, Bressanone e Bolzano. Si è messo in volo anche l’elisoccorso dell’Aiut Alpin Dolomites, dotato di visori notturni, che ha portato una donna in gravi condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.

Ci sono anche due altoatesini tra i feriti dell’incidente stradale in valle Aurina. Le sei vittime, come anche gli altri feriti, sono tutti giovani turisti tedeschi, tra i 20 e i 25 anni d’età. Dopo aver passato la serata in un locale, verso le 1.15, la comitiva era appena scesa a Lutago da un pullman turistico per raggiungere a piedi l’albergo nel quale alloggiavano i giovani, quando il gruppo è stato centrato dall’automobile.

«Il nuovo anno inizia con una tragedia» afferma il governatore altoatesino Arno Kompatscher che a Lutago ha partecipato alla conferenza stampa sull’incidente stradale con sei morti. Alcuni feriti versano in condizioni critiche.

Le vittime facevano parte di una comitiva di turisti della Germania settentrionale, che si trovava in valle Aurina per la settimana bianca. Dopo aver passato la note in un locale, i giovani erano appena scesi da uno shuttle e stavano attraversando la strada, quando sono stati centrati dall’auto.

È subito partita la macchina dei soccorsi. Dei sopravvissuti si stanno occupando degli psicologi.

Trattandosi di una comitiva molto grande, complessivamente un’ottantina di persone, è stata istituita una hotline che fornisce informazioni ai parenti in Germania. «In questo triste momento siamo vicini alle vittime e ai loro parenti», ha ribadito Kompatscher.

«L’incidente della scorsa notte è una tragedie per l’intera valle, siamo ancora senza parole». Lo ha detto il sindaco del Comune di Valle Aurina Helmut Klammer durante la conferenza stampa. Klammer, che ancora di notte si è recato sul luogo dell’incidente, ha invitato la stampa a trattare la tragedia «con rispetto e correttezza».

Come ha informato il primario del reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale di Bolzano, l’allarme è scattato alle ore 1.15. Sul posto sono intervenute complessivamente 17 ambulanze con otto medici d’urgenza e 50 infermieri, come anche il soccorso alpino. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri.