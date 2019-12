«Da oggi il confine non viene spostato ma superato. Un passo avanti per un Alto Adige più sostenibile. Vogliamo mezzi di trasporto pubblico efficaci ed efficienti, a cui si aggiungerà presto anche il diretto per Milano. Ora Vienna é più vicina all’Alto Adige e viceversa». Lo ha detto il governatore dell’Alto Adige, Arno Kompatscher, inaugurando oggi la prima corsa del treno diretto tra Vienna e Bolzano.



«Una giornata importante per l’Alto Adige ma anche per Obb», ha detto il presidente del cda della società ferroviaria austriaca, Andreas Mätthä.

Il treno della Obb, partirà da Bolzano alle 7.45 e arriverà a Vienna alle 14.30. Nel pomeriggio lascerà la capitale austriaca alle 15.30 per arrivare a Bolzano alle 22.20. Il nuovo treno Railjet, che effettuerà il servizio lungo la tratta Bolzano-Vienna, è arrivato in stazione a Bolzano attorno alle 13. «Grazie a Rfi, Trenitalia e Obb. In futuro ci servono più collegamenti sul Brennero quindi l’auspicio é aumentare queste possibilità», ha commentato l’assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider.



Grazie al Railjet Obb i viaggiatori possono raggiungere Vienna da Bolzano e tornare indietro senza cambi, con una velocità massima di 230 km/h in 6 ore e 45 minuti. Il collegamento quotidiano per Vienna parte alle 7.45 da Bolzano, quello per Bolzano parte da Vienna alle 15.30. Il treno effettua fermate a St. Pölten, Linz, Salisburgo, Innsbruck, Brennero, Fortezza e Bressanone. Il Railjet dispone di 408 posti a sedere, collegamento wi-fi, ristorante, sistema informativo per i passeggeri, zona relax e zona per famiglie.



L’ad di Obb, Andreas Matthä, ha sottolineato come la società voglia dare il proprio contributo allo spostamento del traffico sulla rotaia: entro il 2021 l’impegno è quello di raddoppiare la capacità della RoLa, la cosiddetta «autostrada ferroviaria viaggiante», dagli attuali 200.000 a 400.000 camion. Per i collegamenti a lunga percorrenza attraverso il Brennero (Db-Obb Eurocity) Obb ha già ordinato nuovi treni di ultimo modello che entreranno in servizio dal 2023.