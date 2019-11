Carlo Vettori, consigliere provinciale e capogruppo della Lega Alto-Adige Südtirol, esce dal partito a cui ha aderito nel 2014. «Una scelta dettata dalle ormai inconciliabili divergenze tra la visione politica personale e la linea dettata dal movimento», si legge in una nota.

«Ho fatto il mio ingresso nella Lega a 32 anni, quando il partito era ai suoi minimi storici: prima come sostenitore semplice, poi come militante, quindi come candidato sindaco alle Comunali del 2015, poi come Consigliere comunale di Bolzano e, da un anno, come Consigliere provinciale e regionale», ricorda Vettori.

«Dopo dieci mesi di legislatura il programma di governo sta affrontando ora tematiche di fondamentale importanza per il territorio e non farò mancare il mio sostegno ai colleghi della coalizione Svp-Lega. Allo stesso modo proseguirà il mio impegno all'interno delle Commissioni legislative e delle Commissioni paritetiche per portare a compimento le grandi partite aperte», conclude.

I consiglieri provinciali della Lega Alto Adige appresa la notizia delle dimissioni di Carlo Vettori commentano: «Non condividiamo la sua scelta, la Lega delle elezioni provinciali di un anno fa è la stessa di oggi, lavoreremo come sempre al fianco di Svp per realizzare l’accordo programmatico siglato a inizio legislatura», scrivono in una nota Giuliano Vettorato, Massimo Bessone e Rita Mattei.