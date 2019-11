Sono aperte le prime piste da fondo sull'Alpe di Siusi.

La pista da Compaccio a Ritsch e la pista da fondo "Ritsch", per una lunghezza di sette chilometri, attendono gli appassionati.

La strada per Compaccio sull'Alpe di Siusi è aperta al traffico, fino al 4 dicembre non sono previsti pedaggi per le piste da fondo.