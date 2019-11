A causa del caos neve in Alto Adige oggi è gratuita l’edizione online del quotidiano di lingua tedesca Dolomiten. Lo comunica la casa editrice Athesia che pubblica il giornale.



«A causa delle avverse condizioni meteo il Dolomiten oggi non può essere consegnato a numerosi abbonati, per questo motivo l’accesso alla versione e-paper oggi è gratuito», si legge sul portale news Stol.it. Normalmente l’85% della tiratura del giornale viene distribuita in abbonamento.



«La provincia sommersa da neve e pioggia» è l’apertura odierna del quotidiano. Numerose valli risultano ancora isolate e una settantina di strada sono chiuse per motivi di sicurezza.