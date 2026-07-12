LONDRA. Jannik Sinner risponde presente nella finale di Wimbledon contro Alexander Zverev e pareggia il conto dei set. Dopo aver ceduto il primo parziale al tie-break, l’azzurro conquista il secondo set ancora al gioco decisivo e riporta la sfida in equilibrio sul Centre Court.

La partita resta una battaglia di altissimo livello. Zverev era partito meglio, riuscendo a mettere subito pressione al numero uno al mondo grazie a un servizio molto incisivo e a una grande solidità negli scambi. Il tedesco aveva avuto la meglio nel primo set al tie-break, chiuso 9-7 dopo una fase finale combattutissima.

Nel secondo parziale Sinner alza il livello, cerca maggiormente il rovescio dell’avversario e trova più continuità nei colpi da fondo campo. Nessuno dei due riesce però a trovare l’allungo decisivo e anche questa frazione si risolve al tie-break.

Questa volta è l’altoatesino ad avere la meglio: Sinner resta lucido nei momenti importanti e rimette la finale sui binari dell’equilibrio, cancellando il vantaggio iniziale di Zverev.