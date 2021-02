Delta Deaspar, a Monza un altro ko

Niente da fare anche contro Monza per la Delta Despar Trentino, che ieri sera sul parquet lombardo non ha mai impensierito il team di coach Gaspari.

Fondriest e Pizzolato le atlete più in vista fra le trentine, per un'altra serata che purtroppo ha emsso in luce le difficoltà del momento che, tuttavia, vanno rapprotate anche al valore delle avversarie, che sono una delle squadra più forti del campionato di serie A1.

Dopo questo quinto ko consecutivo, la Delta Despar scivola così al terzultimo posto.

Il tabellino



SAUGELLA MONZA – DELTA DESPAR TRENTINO 3-0

(25-12, 25-17, 25-18)

SAUGELLA MONZA: Carraro 2, Meijners 8, Danesi 10, Van Hecke 10, Orthmann 15, Heyrman 10, Parrocchiale (L), Davyskiba 4, Negretti 0, Squarcini 0, Obossa 0, Begic ne, Orro ne, Casarotti ne. All. Gaspari

DELTA DESPAR TRENTINO: D’Odorico 2, Pizzolato 6, Piani 7, Trevisan 2, Fondriest 6, Ricci, Moro (L), Melli 3, Bisio 2, Cumino 0, Marcone ne, Furlan ne. All. Bertini.

ARBITRI: Matteo Selmi e Giuseppe Curto

DURATA: 19′, 23′, 24′ (totale 1h06′)

NOTE: Saugella Monza (attacco 37, muro 15, ace 7, errori azione 7, errori battuta 10), Delta Despar Trentino (attacco 21, muro 5, ace 2, errori azione 7, errori battuta 5). Mvp: Heyrman.

"Termina con una sconfitta all’Arena di Monza - si legge nella nota diffusa dalla scoietà trentina - il tour de force della Delta Despar Trentino di coach Bertini che ha affrontato, al rientro dal lungo stop, le prime tre della classe, ovvero Conegliano, Novara e Monza, oltre a Busto Arsizio e Cuneo. Le gialloblù, nonostante una prova generosa, poco possono di fronte allo strapotere brianzolo della Saugella Monza. Un match saldamente nelle mani delle padrone di casa, soprattutto grazie al fondamentale del muro come dimostrano i numeri: 15 muri a 5. Per quanto riguarda i singoli, la top scorer dell’incontro è stata Orthmann con 15 punti e il 53% in attacco ma il titolo quale miglior giocatrice della sfida è andato alla capitana brianzola Laura Heyrman con cinque muri a referto. Nella metà campo trentina sono 7 i punti di Vittoria Piani, in campo nelle prime due frazioni, mentre sono 6 quelli delle centrali Fondriest e Pizzolato, entrambe con il 75% in attacco. Da segnalare anche il debutto da titolare nella massima serie per la palleggiatrice Maria Irene Ricci, con Bertini che ha concesso una giornata di riposo alla sempre presente Cumino.

Bertini opta per qualche cambio rispetto al consueto “sei più uno” mandando in campo Ricci in regia, Piani opposto, Trevisan e D'Odorico in banda, Fondriest e Pizzolato al centro e Moro libero. Gaspari, tecnico di Monza, invece non cambia alcuna carta in tavola e risponde con Carraro al palleggio, Van Hecke opposto, Meijners e Orthmann schiacciatrici, Danesi e Heyrman al centro e Parrocchiale libero.

Dopo una partenza sprint da parte di Monza (4-0) ci pensano due muri di capitan Fondriest e due errori lombardi ad impattare nuovamente il punteggio (5-5). Le brianzole aggiustano la correlazione muro-difesa e, partendo da una battuta molto insidiosa riescono a fuggire sul +5 con il doppio muro di Heyrman (11-6). Danesi emula la propria compagna di squadra e di ruolo: due muri consecutivi su Trevisan e Piani e la Saugella Monza allunga ulteriormente (17-8). Chiude la prima frazione una parallela vincente da posto -4 della tedesca Orthmann (25-12).

Carraro coinvolge le proprie centrali in attacco mentre Ricci si affida a Pizzolato e Piani ma il break della Saugella arriva con gli attacchi di Mejiners (16-9). Pizzolato con i suoi attacchi riduce il gap (20-14) ma il muro di Orthmann su Piani spegne le speranze di recupero della Delta Despar Trentino. Dopo i primi due tentativi falliti il terzo è quello buono per chiudere la frazione con la diagonale di Van Ecke (25-17).

Dentro Bisio e Melli al posto di Piani e D’Odorico. Bisio realizza due ace consecutivi con la propria battuta float (5-5) e poco dopo ci pensa Melli a fare la voce grossa con due muri sulla fast di Heyrman che valgono il primo vantaggio trentino nel match (6-9). Il vantaggio dura poco perché nuovamente il muro brianzolo a fare la differenza con Danesi che ferma Bisio ed un fortunoso ace di Mejiners con l’aiuto del nastro (11-11). Trevisan in giornata storta viene fermata a muro e poco dopo anche Melli non riesce a passare l’invalicabile block brianzolo (16-12). Chiude frazione ed incontro Davyskiba, subentrata nel corso del set a Mejiners (25-18).

Non c’è tempo per rifiatare per la Delta Despar Trentino, che la prossima settimana al Sanbàpolis giocherà due sfide molto importanti. Giovedì alle 19 arriva infatti la Vbc ÈPiù Casalamaggiore, mentre domenica prossima sarà il turno del Bisonte Firenze. Due sfide che in ottica salvezza varranno molto.

Le parole dei protagonisti

Vittoria Piani, Delta Despar Trentino. «Il nostro obiettivo è quello di trovare continuità nel gioco e speriamo di ritornare presto ad essere quella squadra che ha raggiunto l’incredibile sesto posto al termine del girone d’andata. Ora non vogliamo più guardare indietro ma solo avanti e già giovedì puntiamo a dimostrare il nostro valore».

Milo Piccinini, assistente allenatore Delta Despar Trentino. «Meriti a Monza che ha fatto valere tutto il suo enorme potenziale e strapotere fisico soprattutto nella correlazione muro-difesa. Da parte nostra però abbiamo continuato il processo di crescita e di avvicinamento alla miglior forma possibile per poter affrontare al meglio le prossime importanti sfide. Bisogna andare oltre alla lettura del solo punteggio: rispetto alla prima partita posto Covid contro Conegliano la crescita c’è stata, quindi siamo pronti ad affrontare Casalmaggiore e Firenze che sono sicuramente avversarie più alla nostra portata»



«Meriti a Monza che ha fatto valere tutto il suo enorme potenziale e strapotere fisico soprattutto nella correlazione muro-difesa. Da parte nostra però abbiamo continuato il processo di crescita e di avvicinamento alla miglior forma possibile per poter affrontare al meglio le prossime importanti sfide. Bisogna andare oltre alla lettura del solo punteggio: rispetto alla prima partita posto Covid contro Conegliano la crescita c’è stata, quindi siamo pronti ad affrontare Casalmaggiore e Firenze che sono sicuramente avversarie più alla nostra portata»".