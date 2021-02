Champions, l'Itas vince ancora e sarà testa di serie nei quarti. In campionato altro ko per la Delta Despar

L'Itas Trentino Volley vince ancora e si prepara ora ai quarti di finale di Champions League, mentre per le ragazze della Delta Despar arriva un altro stop, nel posticipo della nona gara di ritorno del campionato di A1: troppo forte Novara, finisce 3 a 0 per le piemontesi (25-15, 25-18, 25-14).

Il team di Lorenzetti invece sembra aver ripreso il binario di successi che aveva costellato l'avvio del 2021, salvo una parentesi negativa in Coppa Italia.

Dopo il 3-0 sui russi del NovoSibirsk, la squadra di capitan Giannelli, sul parquet di Friedriechshafen (Germani) ha piegato la pur tenace resistenza dei cechi del KarloVarsko: 3-1 (22-25, 25-23, 20-25, 22-25).

Il successo contro i cechi poteva sembrare ininfluente alla vigilia, ma invece avrà il suo peso specifico nel sorteggio dei quarti di finale di 2021 CEV Champions League di domani, 12 febbraio, a cui Trentino Volley si presenterà con un ranking composto da sole vittorie (sei) e diciassette punti totali conquistati sui diciotto disponibili; bottino che consentirà al Club di via Trener di figurare fra le quattro teste di serie dell’urna lussemburghese.

(Nella foto, Micheletto impegnato ieri in una difesa acrobatica).

CEZ Karlovarsko-Trentino Itas 1-3

(22-25, 25-23, 20-25, 22-25)

CEZ KARLOVARSKO: Indra 14, Wiese 12, Wilson 4, Keemink 1, Lux 14, Patocka 5, Pfeffer (L); Tichacek, Vasina 7, Rimal, Kocka (L), Balaz, Fiser. N.e. Houda. All. Jiri Novak.

TRENTINO ITAS: Podrascanin 5, Giannelli 5, Lucarelli 13, Lisinac 14, Nimir 20, Michieletto 11, Rossini (L); Argenta, Sosa Sierra, Sperotto. N.e. Cortesia, Kooy e De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Adler di Budapest (Ungheria) e Guillet di Tolosa (Francia).

DURATA SET: 27’, 27’, 27’, 26; tot 1h e 47’.

NOTE: partita giocata a porte chiuse. CEZ Karlovarsko: 7 muri, 6 ace, 21 errori in battuta, 8 errori azione, 45% in attacco, 42% (10%) in ricezione. Trentino Itas: 8 muri, 5 ace, 19 errori in battuta, 10 errori azione, 57% in attacco, 64% (35%) in ricezione. Mvp Lisinac.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – DELTA DESPAR TRENTINO 3-0

25-15, 25-18, 25-14

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Hancock 2, Bosetti 11, Bonifacio 4, Smarzek 13, Daalderop 13, Chirichella 5, Sansonna (L); Herbots 3, Zanette 2, Populini 0, Tajè 0, Battistoni 0. Non entrate: Washington, Napodano (L). All. Lavarini

DELTA DESPAR TRENTINO: D'Odorico 4, Furlan 8, Piani 4, Melli 5, Fondriest 6, Cumino 2, Moro (L); Bisio 2, Trevisan 2, Pizzolato 0, Ricci 0. Non entrate: Marcone. All. Bertini

ARBITRI: Papadopol e Goitre

DURATA SET: 26', 24', 22' (totale: 1h12')

NOTE: Igor Gorgonzola Novara (attacco 44, muro 8, ace 1, errori azione 6, errori battuta 8), Delta Despar Trentino (attacco 27, muro 4, ace 2, errori azione 8, errori battuta 10). Mvp: Daalderop