Va all’Itas Trentino il big match della 6a di ritorno di Superlega Credem Banca. La formazione di Lorenzetti sbanca il PalaBarton imponendosi in quattro sui padroni di casa della Sir Safety Conad Perugia. Una vittoria meritata per Trento, che fa leva soprattutto sul fondamentale dell’attacco. Proficuo quello gialloblù (51%), in difficoltà a più riprese quello umbro (39%) con Heynen che, oltre a Russo, deve fare a meno all’ultimo minuto anche di Atanasijevic (problema fisico) e prova la staffetta in posto due con Vernon-Evans e Ter Horst. Perugia vince la sfida negli ace (7 contro 5) e nei muri (13 contro 12), ma sono la ricezione (40% contro 55% di positiva) e l’attacco a fare la differenza a favore degli ospiti. Se i migliori realizzatori del match sono Lucarelli e Leon (entrambi con 16 palloni vincenti), è Nimir l’MVP della sfida. L’opposto olandese chiude con 14 palle a terra, ma soprattutto prende per mano l’attacco trentino nel quarto set, quello decisivo per l’esito finale. Doppia cifra anche per i centrali Lisinac e Solé, entrambi con 11 punti a referto.