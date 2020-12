Un altro passo, forse decisivo, verso la salvezza. Sarà solo la prima giornata di ritorno, è vero, ma il successo al tie break ottenuto a Montichiari con il fanalino di coda Banca Valsabbina Brescia spedisce la Delta Despar Trentino a quota 18 punti in classifica, sempre al sesto posto ma con un margine di vantaggio sulla zona retrocessione salito a nove lunghezze.

Nella vittoria del PalaGeorge spicca la prova mostruosa di Sofia D'Odorico, top scorer in casa trentina con 27 palloni messi a terra (58% a rete). A Brescia non bastano i 40 punti di Nicoletti, la cui prova maiuscola non è bastata alle lombarde per ottenere il successo.