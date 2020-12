Bella vittoria per l'Itas Trentino alla BLM Group Arena, questo pomeriggio, nel posticipo del quattordicesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2020/21: il team di Lorenzetti ha sconfitto la corazzata Lube Civitanova

Ecco la cronaca del match grazie all'ufficio stampa Trentino Volley.

La lettura degli starting six non presenta sorprese; l’Itas Trentino deve fare a meno solo di Kooy e si presenta in campo quindi con i sette giocatori che mercoledì scorso hanno imposto lo stop in tre set a Modena: Giannelli al palleggio, Nimir opposto, Michieletto e Lucarelli schiacciatori, Lisinac e Podrascanin centrali, Rossini libero. La Cucine Lube Civitanova risponde con De Cecco in regia, Rychlicki opposto, Leal e Juantorena schiacciatori, Anzani e Simon centrali, Balaso libero.

L’avvio è nel segno di Juantorena: con un muro su Podrascanin e il contrattacco vincente in diagonale spinge i suoi sul 2-5, ma Michieletto gli risponde subito per il 5-5. Da lì in poi le due squadre non concedono nulla l’un l’altra, lavorando benissimo in fase di cambiopalla (8-8, 11-11, 14-14), con particolare menzione per l’efficacia a rete di Lucarelli sul fronte gialloblù e Rychlicki per quello ospite. L’ace di Giannelli su Osmany inverte la tendenza (16-15), ma Trento tiene la testa avanti per pochissimi secondi, perché poi Simon mura la pipe di Lucarelli (18-19, time out Lorenzetti).

Allo sprint fanno la differenza il muro di Michieletto su Juantorena (20-19), il successivo ace di Nimir su Balaso e l’attacco dello stesso opposto (22-19); i gialloblù difendono il vantaggio acquisito e chiudono i conti sul 25-22 (primo tempo di Lisinac).

Sull’onda dell’entusiasmo l’Itas Trentino rientra in campo già “calda” per il secondo set; Nimir picchia dalla linea dei nove metri e, assistito da Michieletto, proietta i suoi subito avanti (7-3, time De Giorgi).

Il vantaggio aumento quando lo stesso giovane martello di posto 4 realizza una battuta punto (9-4); nel momento di massimo splendore gialloblù, la Cucine Lube si ritrova e con Leal torna a macinare gioco e break point tornando in partita (10-8, tempo richiesto da Lorenzetti). Due muri (Michieletto su Rychlicki e Podrascanin su Juantorena) fanno ripartire i padroni di casa (16-12); anche in questo caso Civitanova non si scompone e col solito Leal risale sino al meno uno (19-18) e poi mette la freccia con Kovar (in campo per Osmany, 21-22). Nimir non ci sta e al servizio (e contrattacco) ribalta di nuovo le sorti del parziale: 24-22 e 25-23 (errore al servizio di Leal).

Sul 2-0 l’Itas Trentino è un treno in corsa che vuole assolutamente arrivare a destinazione e Nimir il suo conduttore; col servizio spinge i gialloblù sul 7-4, corretto poi in 10-5 da Michieletto e Lucarelli. Civitanova prova a reagire con Leal (13-10), ma Trento fiuta il pericolo e riparte con l’opposto olandese (17-12). Il nuovo sussulto della Cucine Lube porta la firma di Simon in battuta (anche un ace per il 19-17, time out Lorenzetti), ma poi il match diventa definitivamente dei locali (21-17, 23-20, 25-22).

TABELLINO

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 3-0

(25-22, 25-23, 25-22)

ITAS TRENTINO: Giannelli 3, Lucarelli 12, Lisinac 9, Nimir 17, Michieletto 9, Podrascanin 6, Rossini (L); Cortesia, Sosa Sierra. N.e. Argenta, Sperotto, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Juantorena 3, Anzani 4, Rychlicki 18, Leal 15, Simon 5, De Cecco 2, Balaso (L); Kovar 3, Hadrava, Falaschi. N.e. Marchisio, Larizza, Diamantini, Yant. All. Ferdinando De Giorgi.

ARBITRI: Cesare di Roma e Giardini di Verona.

DURATA SET: 25’, 30’, 27’; tot 1h e 22’.

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Itas Trentino: 7 muri, 8 ace, 14 errori in battuta, 3 errori azione, 62% in attacco, 60% (28%) in ricezione. Cucine Lube Civitanova: 8 muri, 1 ace, 15 errori in battuta, 3 errori azione, 57% in attacco, 32% (10%) in ricezione. Mvp Nimir.