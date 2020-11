Quarto rinvio consecutivo: salta il match di stasera tra Delta Despar Trentino e Saugella Monza.

La partita tra Delta Despar Trentino e Saugella Monza, in programma questa sera al Sanbàpolis alle ore 20.30, è stata rinviata a data da destinarsi in quanto nella giornata di è stato rilevato un sospetto caso di positività al Covid-19 tra le fila di Trento. I tempi tecnici necessari per ottenere gli esiti dei nuovi tamponi non consentono di completare il controllo in tempo utile per disputare la partita in programma stasera al Sanbàpolis. Per la Delta Despar Trentino si tratta del quarto match consecutivo rinviato, dopo quelli con Cuneo, Chieri e Novara.