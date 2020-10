Il coronavirus colpisce anche la Igor Volley Novara: due atlete, l’allenatore e il direttore generale sono risultati positivi all’ultimo test ed è stato rinviato il match in programma domani, domenica, a Trento.

Le due giocatrici sono Malwina Smarzek e Haleigh Washington, il dg è Enrico Marchioni.

Leggermente diversa la posizione del tecnico Stefano Lavarini, che dovrà ripetere il test, in quanto l’esito sarebbe risultato incerto.

Tutti e quattro presentano una sintomatologia sfumata o assente. Giusto mercoledì sera la Igor aveva affrontato e sconfitto Casalmaggiore in campionato.

La Delta Despar Trentino dunque dovrà rimanere al palo per la terza volta consecutiva nel campionato di A1 femminile. Il match è stato rinviato a data da destinarsi dopo quello di Chieri dell'altra giornata. Le ragazze trentine di mister Bertini attendono che ci sia l'ufficialità per il recupero con Monza, che dovrebbe essere fissato mercoledì 4 novembre sul terreno di casa per riprendere l'attività in campionato.