Una bella prestazione di squadra con 9 giocatori a punti (con il picco dei 20 di Gary Browne) permette alla Dolomiti Energia di timbrare il secondo sigillo casalingo consecutivo (79-61) e tenere aperti i giochi nel gruppo C di Supercoppa.

«Stiamo lavorando con le autorità sanitarie per accogliere gli spettatori in sicurezza.

per 50 mila spettatori

Un weekend di fitness con Jury Chechi: venerdì 11 settembre arriverà in Valsugana «il signore degli anelli» per un fine settimana dedicato al calisthenics, una nuova disciplina sportiva i cui fondamentali sono molto simili a quelli della ginnastica artistica.

L’Italia ritrova la strada della vittoria in un palcoscenico prestigioso come la Johan Cruijff Arena e contro un’avversaria del calibro dell’Olanda che, nella prima edizione della Nations League, era arrivata a contendere fino alla finale il trofeo al Portogallo.

Nations League, Italia in palla

Non soffre di vertigini lassù, così in alto, Vittoria Segattini. Si arrampica sul tetto d’Italia con una sicurezza disarmante incantando tutti ai Campionati Italiani individuali giovanili under 13, conclusi ieri sulla terra rossa del Palextra Club di Reggio Calabria.