La Trentino Volley ha messo a segno quello che può essere considerato il principale colpo di mercato dell’anno per l’intera SuperLega. Per le prossime due stagioni il formidabile schiacciatore brasiliano Ricardo Samuel Lucarelli Santos De Souza vestirà la maglia gialloblù!

L’operazione, partita da lontano e voluta fortemente dalla proprietà, permetterà alla nuova rosa appena allestita di disporre di un altro fuoriclasse, pronto ad infiammare il pubblico trentino a suon di attacchi, ace e break point. Il ventottenne martello verdeoro è da anni uno degli atleti più forti e completi del pianeta; mai prima d’ora aveva lasciato il suo Paese per giocare in Club straniero. A convincerlo sono stati il prestigio di Trentino Volley, la validità del progetto gialloblù e la possibilità di competere per la vittoria finale della SuperLega italiana.

Lucarelli sarà il settimo verdeoro che vestirà la maglia gialloblù, dopo Heller, Riad, Andrè Nascimento, Eder, Vissotto e Raphael, con cui ha condiviso le ultime stagioni al Funvic Taubatè.

«Con l’arrivo di Ricardo Santos De Souza, meglio conosciuto come Lucarelli e per gli amici semplicemente “Luca”, chiudiamo la nostra campagna acquisti estiva completando così un roster davvero molto importante – ha spiegato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna - . Se il Covid-19 ce lo permetterà, siamo pronti a vivere una grande stagione, presentandoci ai nastri di partenza con una squadra fra le più forti dell’intera SuperLega. A Lucarelli voglio quindi dare il benvenuto in Trentino Volley a nome del Consiglio di Amministrazione ma anche a nome dei tifosi, che sono sicuro non faranno mancare il loro fondamentale sostegno. L’arrivo di Lucarelli è un motivo in più per stare vicini al nostro Club e per sottoscrivere la TRENTINONELCUORE Card, iniziativa che abbiamo lanciato proprio in questi giorni».

«Per me si realizza un sogno, perché era da tanto tempo che volevo vestire questa maglia – ha spiegato Ricardo Lucarelli - . Trentino Volley è sempre stata la mia squadra straniera del cuore, sin da quando ho iniziato a giocare e la vedevo vincere tutto in televisione con in rosa giocatori del calibro di Juantorena e Kaziyski. Trento sarà una tappa importante della mia vita: per la prima volta nella mia carriera giocherò un intero campionato fuori dal Brasile. Sono quindi ansioso di unirmi ai compagni e dare tutto per aiutarli a raggiungere i massimi obiettivi. Voglio che anche i tifosi gialloblù possano realizzare il loro sogno».

Lucarelli arriverà a Trento nel mese di agosto; dopo aver vinto tutto con la maglia della Şeleçao brasiliana, ora vuole provare a lasciare il segno anche in Europa: Trentino Volley e i suoi tifosi lo aspettano per iniziare insieme un nuovo ciclo.