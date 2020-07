In questo momento di incertezza legata all’Emergenza Covid-19, Trentino vuole comunque focalizzare la propria attenzione sui suoi tifosi, lanciando una grande iniziativa per la stagione 2020/21: la Trentinonelcuore Card.

Si tratta di una speciale tessera stagionale ideata e realizzata appositamente per i fans di Trentino Volley che, acquistandola, potranno restare attivamente accanto alla squadra del cuore godendo al tempo stesso di importanti vantaggi. Un modo differente dal passato per continuare a far parte della comunità gialloblù, ma anche per fare “gioco di squadra” fra tutte le componenti: società, sponsor e tifosi! Insieme per un unico grande obiettivo: la ripartenza.

Solo chi acquisterà la Card potrà godere di alcuni importanti vantaggi:

- assicurarsi il biglietto di ingresso delle partite interne di Trentino Volley ad un prezzo scontato nella prima fase di campionato, quando la presenza di pubblico sarà (presumibilmente) limitata;

- disporre di un abbonamento a Lega Volley Channel (la web tv che trasmette in live streaming tutte le partite di SuperLega non soggette a diretta RAI Sport) per seguire l’intero campionato di SuperLega tramite smartphone, pc o smart tv;

- avere diritto ad uno sconto particolare sul prezzo dell’abbonamento stagionale 2020/21 di Trentino Volley, nel momento in cui sarà possibile consentire la presenza di pubblico senza limitazioni alla BLM Group Arena;

- godere di sconti e/o convenzioni riservate e dedicate esclusivamente ai possessori della tessera da parte degli sponsor di Trentino Volley aderenti all’iniziativa.

La Card verrà venduta al pubblico a partire da oggi martedì 21 luglio al prezzo di 70 euro cadauna, esclusivamente presso gli uffici di Trentino Volley, in via Trener 2 a Trento (orari di apertura: 8-12 e 14-18, dal lunedì al venerdì). Sarà valida fino al 30 giugno 2021.