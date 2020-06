Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della Trentino Volley: oggi è stato ufficializzato l’acquisto di Lorenzo Sperotto, ventunenne alzatore veneto: sarà il vice di Simone Giannelli.



Cresciuto nel vivaio del Volley Treviso, con cui ha anche vinto due scudetti giovanili (da mvp) prima di passare al Club Italia, Sperotto vanta un doppio trascorso in Serie A2 ed una stagione, quella bruscamente interrotta a marzo a causa dell’emergenza Coronavirus, che lo aveva visto fra i protagonisti del buon campionato vissuto dalla Roma Volley in Serie A3 (girone Blu). Entrato prestissimo nel giro delle nazionali giovanili, Lorenzo in maglia azzurra ha vinto, giocando da titolare, la medaglia d’Argento sia all’Europeo Pre Juniores nel 2017 sia al Mondiale Juniores nel 2019, manifestazione in cui ottenne anche il premio di miglior palleggiatore.



«Sperotto è un giocatore discretamente giovane, reduce da un campionato di Serie A3 che ha disputato da titolare con personalità – ha spiegato l’allenatore di Trentino Volley Angelo Lorenzetti - . L’ho trovato molto motivato ed entusiasta nel cogliere questa opportunità; tutto ciò mi fa molto piacere, anche perché con lui dovremo necessariamente fare un percorso tecnico differente da quello che avevamo compiuto col suo predecessore in questo ruolo Nicola Daldello, che con l’occasione saluto e ringrazio per i due anni trascorsi insieme».



La scheda



LORENZO SPEROTTO

nato a Mirano (Venezia), il 28 aprile 1999

190 cm, ruolo palleggiatore

2013/14 Volley Treviso giov.

2014/15 Volley Treviso giov.

2015/16 Aereonautica Militare Club Italia B e A2

2016/17 Aereonautica Militare Club Crai Italia B e A2

2017/18 Club Italia Crai Roma A2

2018/19 Roma Volley A2

2019/20 Roma Volley Club A3

2020/21 Itas Trentino SuperLega



Palmares

1 Campionato Italiano Under 15 (2014)

1 Campionato Italiano Under 17 (2015)

Mvp Campionato Italiano Under 15 (2014)

Mvp Campionato Italiano Under 17 (2015)



In Nazionale

Medaglia d’Oro Eyof Pre Juniores 2017

Medaglia d’Argento Mondiale Juniores 2019

Medaglia d’Argento Europeo Pre Juniores 2017

Miglior Palleggiatore Mondiale Juniores 2019