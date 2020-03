Ad eccezione dell’UniTrento Volley, che si è regolarmente allenata e ha giocato partite ufficiali sino a sabato scorso, quella che si sta per concludere è già la seconda settimana di stop forzato per il Settore Giovanile di Trentino Volley. In tempo di emergenza Coronavirus, anche il vivaio gialloblù ha dovuto necessariamente sospendere la propria attività, senza più disputare gare o sostenere sessione tecniche o fisiche.

Per mantenere la condizione di forma in attesa di tornare in palestra, tutti gli allenatori di Trentino Volley hanno preparato programmi da far svolgere individualmente ai giocatori fra le mura della propria casa. Fra tutte le squadre ce ne è stata però una che ha continuato a lavorare di gruppo; durante l’ultima settimana infatti l’Itas Trentino Under 12 ha sfruttato al massimo la tecnologia a disposizione, svolgendo vere e proprie sedute di allenamento online.

L’idea portata avanti dagli allenatori Daniele Pellizari e Deborah Gramaglia è stata infatti quella far sostenere agli atleti gli esercizi davanti ad una webcam, in modo da poter verificare il corretto svolgimento degli stessi e continuare a creare comunque un forte spirito di squadra. Una proposta particolarmente apprezzata da tutti i giovani gialloblù, che li ha stimolati a lavorare con ancora maggiore impegno, senza perdere il contatto (seppur virtuale) con i compagni.