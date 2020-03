È stata rinviata la partita di andata dei quarti di finale di Cev Champions League tra Trentino Itas e Jastrzebski Wegiel, in programma domani sera a Trento.



La Cev ha accettato il rinvio, dopo che gli ospiti si erano sostanzialmente rifiutati di giocare.



Ieri pomeriggio i polacchi dello Jastrzebski Wegiel erano attesi all’aeroporto di Bergamo per essere trasportati a Trento. Ma di giocatori e staff manco l’ombra.



L’ipotesi era una vittoria a tavolino per Trento, ma la decisione della Cev cambia tutto.