Un trionfo in Rosa e meritatissimo: la Delta Informatica Trentino supera al PalaYamamay in quattro set l’Omag e solleva al cielo la Coppa Italia di serie A2.



Una finale dominata per due set ma complicatasi terribilmente nella terza frazione, quando l’Omag ha addirittura annullato quattro match point prima di intascare il parziale (20–25, 25–19, 29–31, 21–25).



Servizio completo sull’Adige di domani.