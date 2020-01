Sarà Barbora Kosekova la nuova alzatrice della Delta Informatica Trentino. Palleggiatrice venticinquenne nata a Bratislava il 22 novembre 1994, la Kosekova è la regista titolare della Nazionale slovacca e nella prima parte di stagione ha giocato in Ungheria tra le fila del Fatum Nyiregyhaza. La Trentino Rosa sta facendo il possibile per accelerare le formalità burocratiche e schierare la giocatrice già domenica nella finale di Coppa Italia a Busto Arsizio.

Palleggiatrice dotata di grande esperienza internazionale, Barbora ha recentemente partecipato ai Campionati Europei con la Slovacchia, sfidando ad inizio settembre negli ottavi di finale l’Italia di Mazzanti in un match vinto dalle azzurre e seguito dagli spalti del palasport di Bratislava da ben 6400 spettatori.

Toccherà dunque a lei rimpiazzare in rosa l’infortunata Moncada e affiancare in cabina di regia Virginia Berasi in questa seconda parte di stagione. Figlia d’arte - la madre Eva, ora allenatrice, giocò anche in Italia, a Carrara, nel 1992/1993 - cresciuta pallavolisticamente in Germania nella formazione del Grimma, la Kosekova ha completato il proprio percorso giovanile a Bratislava nel Bilikova. A 15 anni il debutto in prima squadra con il Doprastav Bilikova dove ha militato per tre stagioni, prima di trasferirsi nello Slavia, altra formazione di Bratislava.