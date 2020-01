L’Eurosuole Forum respinge l’assalto della Trentino Itas anche in campo europeo, grazie a super Juantorena. Nel recupero del primo turno della Pool A di 2020 CEV Champions League, giocato stasera a Civitanova Marche in casa della Cucine Lube Campione d’Europa e del Mondo, i gialloblù hanno infatti dovuto fare i conti con una sconfitta, la prima del 2020, lasciando strada ai padroni di casa in tre set.



L’impianto marchigiano resta così tabù per Trentino Volley (sempre sconfitta da quando i cucinieri giocano le proprie partite interne in questa struttura), ma a ben vedere quella odierna era forse l’occasione meno indicata per riuscire ad espugnare le Marche. Alle assenze di Kovacevic e Russell si è infatti aggiunta poco prima del match anche quella di Vettori, tenuto a riposo precauzionale per un risentimento accusato al ginocchio; defezioni che hanno costretto Lorenzetti a proporre in campo un trio di palla alta inedito, formato da Djuric, Cebulj e Michieletto che ha ragionevolmente faticato contro un sistema di gioco tanto compatto come quello marchigiano.



La Cucine Lube ha tenuto sempre in mano le redini del match, concedendo pochissimo agli avversari in fase di break point grazie a grandi percentuali in attacco (50%), un muro compatto (a segno sette volte) ed un servizio molto incisivo (5 ace, ma anche tante rigiocate facili). Fra le fila gialloblù in costante crescita la prova di Djuric (unico in doppia cifra anche grazie a due muri vincenti) e bella conferma per Candellaro (75% in primo tempo), ma viste le premesse la sfida è apparsa subito troppo difficile per poter sperare di ottenere un risultato positivo e non consentire ai cucinieri di guadagnare la vetta solitaria della classifica del girone.



«Civitanova ha giocato una partita di buon livello, con l’intensità e la forza giusta per metterci in difficoltà in un match che per noi presentava già alla vigilia tanti problemi – ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Angelo Lorenzetti al termine del match – . Siamo in una situazione di emergenza, ma dovremo farci i conti spesso nel breve periodo e quindi sarà necessario trovare in fretta le contromisure adatte. Ho preferito far giocare da titolare Michieletto piuttosto che Sosa Sierra perché contro il servizio della Cucine Lube avevamo bisogno di una ricezione più affidabile. Alessandro ha fatto il suo per tutta la gara e qualche difficoltà in un match così può comunque starci».



Il prossimo impegno in 2020 CEV Champions League è in programma giovedì 30 gennaio alle ore 16 italiane ad Istanbul, quando la Trentino Itas affronterà il Fenerbahce HDI Sigorta nel quarto turno della Pool A. La squadra rientrerà a Trento già nella serata odierna e partirà alla volta della Turchia martedì mattina.



Cucine Lube Civitanova-Trentino Itas 3-0

(25-21, 25-18, 25-15)

CUCINE LUBE: Leal 10, Simon 5, Bruno, Juantorena 19, Bienek 10, Rychlicki, Balaso (L); Diamantini, Kovar. N.e. Anzani, D’Hulst, Marchisio, Massari. All. Ferdinando De Giorgi.

TRENTINO ITAS: Michieletto 6, Candellaro 7, Giannelli 1, Cebulj 8, Lisinac 3, Djuric 11, Grebennikov (L); Vettori, Sosa Sierra. N.e. Russell, Daldello, De Angelis, Codarin, Kovacevic. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Gerothorodos di Atene (Grecia) e Mezöffy di Budapest (Ungheria)

DURATA SET: 29’, 27’, 23’; tot 1h e 19’.

NOTE: 3.639 spettatori. Cucine Lube Civitanova: 7 muri, 5 ace, 10 errori in battuta, 5 errori azione, 50% in attacco, 44% (%) in ricezione. Trentino Itas: 5 muri, 1 ace, 13 errori in battuta, 7 errori azione, 38% in attacco, 38% (22%) in ricezione.