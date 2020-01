L’Itas Trentino ha battuto in tre set (23-25, 19-25, 19-25) l’Allianz Milano e sarà dunque la quarta trentina la semifinalista che andrà a Bologna il 22-23 febbraio per giocarsi la Coppa Italia (in semifinale con Civitanova).

Per l’Itas - che possiede già tre trofei - si tratta di un impegno tradizionale, viste le 18 partecipazioni ai quarti in vent’anni di Serie A1.