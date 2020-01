L'Itas Trentino scarica tutta l'energia accumulata nella lunga sosta e a Monza offre una prestazione solida e vincente. Un 3-0 che rilancia i ragazzi di Lorenzetti verso i prossimi impegni e che garantisce tre punti preziosi per la sua classifica. Non si lascia staccare da Modena (ieri vittoriosa 3-0 in casa con Piacenza), raggiunge Milano (che ha vinto al quinto set contro Civitanova in trasferta) e si avvicina a Perugia, ieri al tiebreak a Verona.

Insomma, questa quindicesima giornata per l'Itas è stata molto positiva sotto tutti i punti di vista.

Già all'entrata in campo delle squadre, si capisce che le cose si potevano mettere bene per i trentini visto che Monza è costretta a rinunciare al suo bomber Kurek e inizialmente lascia a riposo Louati e Yosifov.

Ma Trento - con Cebulj schiacciatore al posto di Kovacevic - parte fortissimo (9-3), dimostrandosi molto efficaci anche a muro (Candellaro a segno su Galassi). Monza prova a rialzare la testa con Beretta (due primi tempi di fila per l'11-8), ma Lorenzetti ascolta il campanello d'allarme ed interrompe il gioco. In seguito Trento torna ad essere esplosiva in attacco (14-9, 17-12, ace di Lisinac), lanciandosi decisa verso il finale che arriva sul 25-19 dopo che il Vero Volley è riuscito con Buchegger a ricomporre almeno in parte il punteggio.

Nel secondo set Soli torna alle origini: sceglie Dzavoronok come opposto ed inserisce in banda Louati, mentre Yosifov trova posto al centro della rete; la mossa disorienta un po' l'Itas Trentino che va subito sotto (3-5, time out Lorenzetti) ma si riprende trovando la parità già a quota sette. Monza riparte con Sedlacek (10-12, 12-15), Trento dà l'impressione di poter nuovamente risalire la china (16-17) ma va sotto anche di tre lunghezze (16-19), prima di riprendersi. Candellaro e Lisinac riescono a portare i gialloblù in parità a quota 22. Il finale è al cardiopalma e va ai vantaggi: Monza non sfrutta due palle set, gli ospiti ne guadagnano cinque e chiudono il conto sul 31-29 con un muro di Russell su Dzavoronok.

Nella terza frazione di gioco l'Itas Trentino guadagna subito un doppio vantaggio (4-2) che riesce a conservare costantemente nello sviluppo (6-4, 10-8), prima di allungare sul 16-12 sfruttando qualche errore non forzato dei brianzoli. Soli spende tutti i time out a propria disposizione nel giro di pochi minuti, senza ottenere risultati positivi (19-15); Trento non si ferma più (21-16) e vola veloce verso il 3-0 che arriva già sul 25-21 (primo tempo di Candellaro).

«Sono molto soddisfatto della prova deio miei ragazzi - ha detto al termine della sfida Angelo Lorenzetti -. Va detto che l'assenza di Kurek ha penalizzato molto i nostri avversari ma noi abbiamo giocato bene. Nel secondo set sono riusciti a metterci in difficoltà con muro e difesa e un paio di giocatori hanno perso il ritmo. Fortunatamente siamo stati bravi a riprenderci, rientrare e vincere il parziale e poi tutto è stato più semplice».

Felice anche il capitano Simone Giannelli: «Con l'entusiasmo di chi ha lavorato in palestra senza giocare per diversi giorni e il ritmo di chi ha lavorato con le nazionali siamo riusciti a trovare un buon equilibrio e vincere una bella partita. Mi preme sottolineare come anche in difesa si siano visti i frutti dell'allenamento».

Miglior giocatore della partita è risultato Aaron Russell: «Il periodo di sosta e il lavoro con il preparatore atletico e sull'intesa con Giannelli sono serviti. Credo che qui a Monza si siano visti i frutti».