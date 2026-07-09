TRENTO – L’A.C. Trento 1921 ha ufficializzato l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Marco Garetto. Il centrocampista classe 2001 ha sottoscritto con il club gialloblù un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

Nato a Torino il 25 luglio 2001, Garetto ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Torino, collezionando 21 presenze con la formazione Primavera nel biennio 2018-2020. Nella stagione 2020-2021 ha fatto il suo esordio tra i grandi con il Messina, in Serie D, raccogliendo 17 presenze, prima di disputare un’annata con la maglia dell’Acireale.

Il salto nei professionisti è arrivato con l’Avellino, in Serie C, dove ha collezionato 17 presenze. Nella stagione 2023-2024 il centrocampista ha vestito la maglia del Renate, mettendo a referto 20 presenze, una rete e tre assist, prima del trasferimento al Rimini nel gennaio 2024. In Romagna ha totalizzato 61 presenze complessive, con 8 gol e 5 assist. Nell’ultima stagione ha invece indossato la maglia della Ternana, scendendo in campo 32 volte tra campionato e Coppa Italia di Serie C.

«Sono davvero carico e felice di iniziare questa nuova avventura – ha dichiarato Garetto – arrivo a Trento con grandi motivazioni e con l’obiettivo di disputare un campionato importante, cercando di confermare e provare a migliorare gli ottimi risultati già raggiunti la scorsa stagione».

Il nuovo centrocampista gialloblù ha poi descritto le proprie caratteristiche: «Più che un centrocampista centrale puro, mi ritengo un giocatore dinamico, a cui piace aggredire gli spazi e inserirsi in area, sfruttando la corsa, ma amo anche giocare con il pallone e partecipare alla manovra offensiva».

Garetto ha infine aggiunto: «A livello personale voglio dare il massimo e spero di integrarmi subito con il mister e il resto del gruppo: non vedo l’ora di cominciare»