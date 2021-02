Pattinagigo di velocità, week-end di sfide tricolori a Baselga di Pinè

Seconda giornata di gare, oggi, per i Campionati italiani assoluti di pista lunga, la tre giorni di pattinaggio di velocità che si svolge dal 26 al 28 febbraio presso l'anello del ghiaccio di Baselga di Piné, nella frazione Miola.

Alle 12 premiazione dei primi sprint e Allround maschili e femminili - fra i quali il neocampione italiano, il pinetano Andrea Giovannini - con il presidente della Provincia Maurizio Fugatti: una presenza simbolica non solo all'insegna dello sport, ma per l'attenzione verso una comunità che, tra l'altro, ha subito le restrizioni della zona rossa e che richiede il massimo del sostegno per vincere e far vincere al Trentino la scommessa delle Olimpiadi del 2026.

"Una giornata importante, che mette al centro Baselga, capace di organizzare con le sue strutture grandi eventi sportivi. Siamo concentrati sulle Olimpiadi 2026, c'è la volontà e l'impegno di arrivare a questo obiettivo, intanto grazie e complimenti agli atleti che si sono distinti oggi", ha detto il presidente.

Come noto, Pinè è candidata a ospitare le prove olimpiche di pattinagigo velocità e per questo si pensa alla costruzione di una nuova struttura. Nelle settimane scorse Milano (che con la bellunese Cortina d'Ampezzo organizza i Giochi) si era candidata per le prove di pattinaggio su pista lunga, ma poi ha fatto un passo indietro e dunque al momento pare confermata l'assegnazione a Baselga di Pinè delle prove.

I RISULTATI DELLE GARE DI OGGI

La seconda giornata di gare dei Campionati Italiani Assoluti di pista lunga, disputata oggi sul ghiaccio dell’Ice Rink Pinè, regala i primi verdetti all’insegna della continuità. Nell’appuntamento di Baselga di Pinè che chiude la stagione azzurra 2020-21, David Bosa (Fiamme Oro) e Yvonne Daldossi (Carabinieri) si confermano infatti Campioni Italiani Sprint mentre Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) si aggiudicano il titolo nell’Allround. Ancora da assegnare dunque soltanto i titoli delle Mass Start, in programma domattina nella terza e ultima giornata di gare di questa rassena tricolore.

Il sabato conferma quanto visto nel venerdì: tra gli sprinter David Bosa ottiene il suo terzo titolo tricolore aggiungendo, alle vittorie di ieri su 500 e 1000 metri, il successo di oggi sulla seconda sessione dei 1000 in 1’10″90 davanti a Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Velocisti Ghiaccio Pergine). Il 500 che ha invece aperto la mattinata è stato conquistato proprio da Nenzi con il tempo di 35″27, a soli sei centesimi dal nuovo record della pista fatto registrare ieri da Bosa. Il 31enne veneziano è terminato 2° nella classifica Sprint con il podio completato da Trentini.

Al femminile Yvonne Daldossi (Carabinieri) ha mantenuto la leadership imponendosi sui 500 metri in 40″19, superata invece nella seconda sessione dei 1000 da Federica Maffei (Carabinieri), giunta sul traguardo con un crono di 1’23″37. Le due prove odierne hanno confermato i piazzamenti di ieri e così medaglia d’argento per la Maffei e di bronzo per Gloria Malfatti (Sporting Club Pergine), oggi sul traguardo in 42″05 sui 500 e in 1’24″38 sui 5000. Quinto posto invece per Elena Viviani (Fiamme Gialle), nazionale di short track esclusa dalla convocazione per il prossimo Mondialie e cimentatatasi con buonissimi risultati nella rassegna tricolore di pista lunga.

Nell’Allround,successi mai in discussione per Lollobrigida e Giovannini: la pattinatrice romana, dopo i due successi di ieri, ha fatto oggi l’en plein trionfando anche sui 1500 in 1’58″21, nuovo record della pista, e sui 5000 in 7’20″11. Alle sue spalle, seconda anche nelle due gare odierne, Linda Rossi (Torollski Center): la marchigiana classe ’97 ha fatto registrare un tempo di 2’05″44 sui 1500 e firmato il personal best sui 5000 con un crono da 7’31″76, più di otto secondi sopra il precedente primato. Terza Laura Peveri (Fiamme Oro), brava – dopo la terza piazza in 2’07″16 sui 1500 – a timbrare il record personale sui 5000 in 7’57″36, record italiano junior.

Al maschile, infine, Giovannini si riconferma campione grazie, dopo quella sui 5000, alla vittoria su 10.000 metri in 14’07″91. Michele Malfatti (Fiamme Gialle), secondo sul traguardo dei 10.000 in 14’10″79, si prende l’argento nella generale con Francesco Betti (Fiamme Oro) invece bronzo grazie al successo sui 1500 odierni.

Domani altra giornata di gare, il via alle 9 del mattino, video streaming sul canale Youtube della FISG.