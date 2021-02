Mondiali di Cortina: Brignone in testa dopo il super-G, Curtoni seconda. Alle alle 14,10 lo slalom speciale

Finalmente buone notizie per lo sci azzurro con Federica Brignone che in 1.22.11 è al comando della combinata iridata dopo la prova di superG. Alle sue spalle in 1.22.12 - un solo centesimo pari a 26 cm di distacco - c’è Elena Curtoni. Terza l’americana Mikaela Shiffrin in 1.22.17. Marta Bassino in 1.2.01 ha invece il 12° tempo mentre fuori per salto di porta dopo una ventina di secondi è finita Nadia Delago.

Più che mai decisiva sarà coì la manche di slalom speciale in programma alle 14,10.

Brignone con cinque vittorie è l’atleta in attività con il maggior numero di successi in questa disciplina e detiene la coppa di specialità vinta lo scorso anno. Curtoni invece non ha risultati significativi in slalom. Pericolosissima è ovviamente la Shiffrin, eccellente slalomista.

Con lei pure la svizzera Michelle Gisin, 5/a con soli 26 centesimi di ritardo da Federica.

In buona posizione anche l’altra grande slalomista Petra Vhlova. La ceca con il 7/o tempo è in ritardo di soli 40 centesimi da Brignone. «Ho veramente cercato di mollare tutto quello che he avevo - ha dato Brignone dopo la sua prova -. In slalom mi sono allenata ieri e e due giorni la scorsa settimana scorsa. In realtà è la disciplina in cui mi sento sciare meglio.

Ho visto il fondo di ghiaccio. È duro e me piace ma tutto può succedere. Spero di riuscire a sciare come in allenamento».

Combinata maschile, Tonetti 10° dopo il super-G

È di James Crawford il miglior tempo nella prima manche della combinata maschile ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021.

Il sorprendente canadese, partito con il pettorale numero 32, ha chiuso la prova di superG in 1'19"95.

Alle sue spalle il campione uscente della specialità Alexis Pinturault (+8 centesimi) e l'austriaco Vincent Kriechmayr (+30). Ottima prestazione anche dell'altro austriaco Marco Schwarz, 5° a 4 decimi: il leader della classifica di Coppa del Mondo tra i pali stretti ha preceduto gli altri slalomisti, Loic Meillard (6° a 43 centesimi) e Luca Aerni (7° a 53).

Il migliore degli azzurri è Riccardo Tonetti, 10° a 69 centesimi da Crawford. Giovanni Franzoni, classe 2001 all'esordio in una rassegna iridata, disputa una prima manche coraggiosa ed è 18° a 1"47 di ritardo. Delude Christof Innerhofer, solo 22° a 1"84 dalla vetta. Alle 15.20 si torna in pista per lo slalom, decisivo per l'assegnazione delle medaglie.