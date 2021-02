Non si tratta solo di partecipare, ma anche di arrivare in fondo, e non è una cosa così scontata quando si parla di Marcialonga. Arrivare al traguardo, dopo ore di fatica, è una grande soddisfazione, anche se per le classifiche ufficiali si è ultimi. Quest'anno è toccato alla bravissima Nicoletta Mazzel, di Predazzo, che ha chiuso la sua prova al limite delle 10 ore: «È la mia seconda Marcialonga, la prima in tecnica classica! Oggi ho corso in solitaria. Manca il pubblico e il passaggio nei paesi, ma per quest'anno bisognava fare così».