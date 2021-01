Niente discesa libera a Garmish. Si recupererà in val di Fassa

Ancora maltempo a Garmisch per cui la federazione internazionale di sci ha annullato pure la seconda e ultima indispensabile prova in vista della discesa prevista originariamente domani.

È così cambiato completamente anche il programma delle gare coinvolgendo anche la val di Fassa.

Domani e dopodomani nella località bavarese ci saranno quindi due superG.

Il primo è quello originario e il secondo quello cancellato a St Moritz e che in precedenza era stato assegnato alla Val di Fassa.

Pertanto in Val di Fassa - entrata inizialmente in calendario per recuperare la discesa e il superG cancellato in Cina per il covid -ospiterà dal 26 al 28 febbraio anche la discesa cancellata a Garmisch.

Per cui nella vallata trentina ci saranno due discese ed un superG.