È risultato negativo un nuovo tampone covid, al quale è stato sottoposto il campione azzurro di sci alpino Christof Innerhofer.

Il velocista è in attesa, seppure in ritardo rispetto al resto della squadra, di partire per Kitzbühel e così di partecipare alle gare del fine settimana.

Innerhofer è stato in isolamento per un paio di settimane, praticamente dopo le gare di Bormio, e non figurava tra i convocati della spedizione azzurra.

Ora il nuovo tampone che ha dato esito negativo.