Ancora una vittoria per Marta Bassino: l'azzurra è prima nello slalom Gigante di Kranjska Gora, davanti alla svizzera Michel Gisin.

Bassino aveva chiuso al secondo posto la prima manche, sulla pista ghiacciata, dietro all'americana Mikaela Shiffrin, ma nella seconda ha fatto registrare il miglior tempo e ha ottenuto il sorpasso sulla statunitense, finita poi sesta

Per lei quello di ieri, domenica, è il quarto successo stagionale ed il quinto in carriera. Seconda la svizzera Michelle Gisin in 2.18.72 e terza la slovena Meta Hrovat in 2.18.79. Solo sesta Mikaela Shiffrin che era al comando dopo la prima manche.

Per l'Italia, fuori Federica Brignone in una curva a sinistra in cui si e' inclinata troppo pur facendo una gran manche, c'e' poi Sofia Goggia ottima 7/a in 2.20.13.

In classifica ci sono poi anche le azzurre Roberta Midali 23/a in 2.23.82, Elena Curtoni 24/ in 2.24.01 e Roberta Melesi 25/a in 2.24.14.

La prossima tappa di cdm sarà per le ragazze jet guidate da Sofia Goggia.

Da venerdì a domenica a Crans Montana, in Svizzera, sono in programma due discese e un superG.

E si avvicina l'appuntamenton con i Mondiali di Cortina d'Ampezzo.