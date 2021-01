Per la Coppa del Mondo di combinata nordica in Val di Fiemme oggi si è svolta la spettacolare gara Team Sprint. In mattinata a Predazzo nella gara di salto i giapponesi Yamamoto e Nagai hanno sorpreso Germania1 di Frenzel e Riessle.

Nel pomeriggio al Lago di Tesero c’è però stata la riscossa dei tedeschi fin dalle prime battute.

Ma i tedeschi si sono trovati una coriacea Austria1 con l’emergente Lamparter e Greiderer a dare filo da torcere. Per un pò si è accodata anche la Norvegia, ma il terzetto si è sfaldato a metà dei 10 giri da 1,5 km, cinque a testa per ciascun componente.

Così Austria e Germania hanno allungato e solo negli ultimi metri Riessle è riuscito ad evitare il photofinish vincendo la gara con 1"5 sull’Austria. Sul podio anche la Finlandia (Herola - Hirvonen) con un fenomenale recupero dal nono posto.

Gli azzurri Buzzi e Pittin pigiando forte sull’acceleratore hanno migliorato due posizioni dal salto piazzandosi noni.

Bravi nel recupero anche gli altoatesini Kostner e Costa che hanno chiuso undicesimi (15.i nel salto).

Domani conclusione delle gare di coppa del mondo in Val di Fiemme con la Gundersen Hs104/ 10 km.