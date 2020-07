Obiettivo: dare continuità nella crescita dei talenti. La squadra di sci alpinismo giovanile del Comitato Trentino Fisi – Team La Sportiva ha preso forma e i 10 ragazzi coinvolti si sono già messi al lavoro individualmente per quanto concerne la preparazione atletica, mentre per le prime uscite sugli sci bisogna attendere il prossimo autunno. «Non ci sono grossi cambiamenti rispetto allo scorso anno – spiega il responsabile Rino Pedergnana – a partire dal tecnico Franz Nicolini che ci segue da quando è stata formata la squadra agonistica. Sarà una stagione sicuramente importante per la junior Lisa Moreschini e per l’espoir Giorgia Felicetti, ma ci aspettiamo significativi riscontri anche dagli altri componenti del team, nel dettaglio 5 ragazze e altrettanti ragazzi».

Il programma di preparazione prevede uno stage in ghiacciaio a Stubai in autunno, quindi altri allenamenti ad Andalo e in occasione delle competizioni. Come in passato la squadra di Comitato trentino – Team La Sportiva parteciperà alle due gare di campionato italiano giovanile e alle 5 tappe di Coppa Italia. I migliori avranno pure la possibilità di essere convocati con la nazionale italiana.

Ecco le squadre agonistiche skialp per la stagione 2020/2021:



CATEGORIA JUNIOR: Lisa Moreschini (2001) Gs Monte Giner; Elia Andriollo (2001) Ski Team Lagorai; Alex Rigo (2001) Sc Brenta Team; Cristiano Donini (2002) Sc Brenta Team; Cristian Peroceschi (2003) Sc Brenta Team.

CATEGORIA UNDER 23: Valeria Pasquazzo (1999) Sc Brenta Team; Simone Cainelli (2000) Sc Brenta Team; Giorgia Felicetti (1998) Ski Team Fassa.

GRUPPO DI INTERESSE: Giorgia Carolli (2004) Sc Brenta Team; Margherita Hofer (2001) Sc Brenta Team.



STAFF TEC NICO: Rino Pedergnana (Responsabile di settore); Franco Nicolini (allenatore).