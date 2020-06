Si chiude il raduno delle nazionali di sci al Passo dello Stelvio. Dopo i tre casi di positività al Covid e terminate le operazioni sanitarie effettuate oggi da Ats Bolzano, la Fisi fa sapere che «si tratta di una misura precauzionale aggiuntiva che la Federazione ha deciso di prendere per una maggiore cautela dei propri atleti e tecnici». Ma è polemica per i due casi di positività riscontrati, dopo che non era stato chiesto ad atleti e preparatori di effettuare un tampone pèreventivo prima di arrivare al Livrio.

Tutta la delegazione «è in salute, nessuno evidenzia alcun tipo di sintomo» spiega ancora la federazione sport invernali. E informa che l’attività proseguirà nei prossimi giorni, secondo i programmi stilati dai responsabili tecnici.

