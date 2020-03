Anche Christof Innerhofer, il grande discesista azzurro di bRunico, campione olimpico e protagonista in Coppa del Mondo, rispetta il divieto di uscire di casa. Obbedendo a #iorestoacasa Innerhofer non rinuncia però a un messaggio positivo per i suoi amici e tifosi. Ecco il suo video, che commenta così: "Abbiamo nostalgia di sciare ma lo facciamo a casa #iorestoacasa" e dedica alla nipotina, cronometrista d'eccezione. "Ora sono anch'io a casa dopo la settimana a Kvitfjell e le terapie in Germania. É molto importante che tutti insieme rispettiamo le regole impostate dal governo. Non solo per noi stessi, ma in particolar modo per i nostri cari. Divisi per essere uniti