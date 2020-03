Anche la Svezia si è arresa al coronavirus. Le tre ultime gare di coppa dl mondo donne in programma da domani a sabato ad Aare sono state cancellate.



In questo modo l’azzurra Federica Brignone, prima italiana della storia, ha vinto la coppa del mondo visto che è al comando della classifica generale il cui punteggio è stato congelato ad oggi. Al primo posto si conferma la valdostana con 1378 punti davanti a Mikaela Shiffrin (1225 punti) e Petra Vlhova (1189 punti).



Brignone ha vinto per la stessa ragione anche la coppa di gigante dopo aver già conquistato quella di combinata.



L’annullamento è arrivato nel giorno in cui la Svezia ha registrato il primo morto per coronavirus.



La Brignone è la prima italiana di sempre a riuscire nell’impresa mentre in campo maschile lo sci azzurro vanta quattro affermazioni con Gustav Thoeni e una a testa per Piero Gros e Alberto Tomba.