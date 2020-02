Per un solo centesimo, pari a 27 cm, l’azzurra Federica Brignone, in 1’11”73, si è classificata 2/a nel SuperG di Coppa del mondo a La Thuile (Aosta), sulla ripidissima e difficile pista Franco Berthod. Ha vinto, in 1’11”72, l’austriaca Nina Ortlieb, 23 anni e primo successo in carriera, figlia dell’olimpionico di discesa Patrick.

Terza la svizzera Corinne Suter in 1’11”79.

Brignone ha così consolidato il primato in classifica generale, portandolo a quota 1.378 rispetto ai 1.225 dell’ancora assente statunitense Mikaela Shiffrin e ai 1.189 della slovacca Petra Vlhova, oggi quarta.

Federica Brignone si è poi avvicinata a Suter nella classifica di SuperG con 341 punti, contro i 360 della svizzera, quando manca una gara a fine stagione.

Per l’Italia in classifica ci sono poi - su una pista dal fondo ghiacciatissimo, ma modificato e ammorbidito da nevicate nelle ultime ore - la sempre più brava piemontese Marta Bassino, 5/a in 1’12”23, ed Elena Curtoni, 7/a in 1’12”59. Più indietro Francesca Marsaglia in 1’13”27, Nicol Delago in 1’14”43.

Domani a La Thuile terza e ultima combinata stagionale, con Brignone che ha vinto le prime due ed è in piena corsa per vincere la Coppa di disciplina. In questo SuperG sono state per la prima volta applicate le regole di cautela anti-coronavirus: pubblico allegro e rumoroso, ma di numero limitato e contatti a una distanza minima di un paio di metri dalle atlete.