Tra le misure di contenimento della situazione epidemiologica che sta interessando anche il nostro Paese, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che, in ottemperanza di quanto previsto dal decreto legge 6 del 23 febbraio 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, devono ritenersi sospese le attività connesse ai «Campionati studenteschi». Saranno pertanto annullate le finali nazionali dei Campionati studenteschi di sport invernali previsti dal 23 al 27 marzo 2020 in val di Fiemme.



Il Servizio istruzione della Provincia autonoma di Trento fa sapere in una nota che tutte le attività ordinarie relative ai Campionati studenteschi provinciali sono sospese fino al 31 marzo e che riprenderanno a partire dal mese di aprile 2020.