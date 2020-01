Dalla combinata uomini di Bormio allo slalom speciale donne di Lienz, in Austria, le ultime gare del 2019 si sono chiuse nel segno di due campioni consolidati. Il francese Alexis Pinturault e l’americana Mikaela Shiffrin.

All’Italia resta come miglior risultato di giornata il quarto posto, medaglia di cartone, di Riccardo Tonetti a Bormio, mentre la star azzurra Dominik Paris, dopo le due stratosferiche vittorie in libera di venerdì e ieri, ha chiuso solo al 26/o posto la combinata perdendo la leadership in classifica generale che aveva conquistato solo 24 ore fa.

Pinturault si è confermato il miglior combinatista del mondo vincendo in 2.32.56. Per lui, a 28 anni, è la 26/a vittoria in carriera. Secondo il norvegese Aleksander Kilde (2.33.07) e terzo lo svizzero Loic Meillard in 2.33.12. Miglior azzurro è il bolzanino Riccardo Tonetti,17/o dopo la prova veloce di superG e quarto a fine gara in 2.34.43.

Davvero sfortunato invece Dominik Paris. Secondo a tre centesimi da Kilde dopo la prova di superG, nello slalom era addirittura in testa di 24 sul norvegese al primo intermedio: pareva a portata di sci un altro suo risultato eccezionale. Ma poi Domme - che inevitabilmente dedica poco allenamento allo speciale - ha sbagliato un paio di volte ed ha chiuso in ritardo, 26/o in 2.38.37, comunque tra gli applausi dei tantissimi grati tifosi.

Paris, che ha lasciato la pista visibilmente rabbuiato per l’occasione sprecata, è stato così superato da Kilde nella classifica generale di coppa: 474 punti il norvegese e 454 l’azzurro Paris in questa combinata si è comunque lasciato alle spalle praticamente tutti gli altri azzurri.

A Lienz invece Shiffrin ha celebrato al sua vittoria n. 64 in carriera e 43/a in questa disciplina. Ha vinto in 1.48.89 davanti ancora una volta alla slovacca Petra Vlhova in 1.49.50.

Terza la svizzera Michelle Gisin in 1.50.61. Shiffrin ha più che mai dimostrato così la sua schiacciante supremazia in slalom speciale: delle ultime 23 gare in coppa del mondo ne ha vinte 19 e le ultime 16 addirittura in serie con un filotto incredibile.

Vlhova, l’unica che tenta tenerle testa, ha vinto le altre quattro- Per l’Italia in classifica - con un risultato dignitoso ma ancora modesto rispetto alle altre discipline - ci sono Federica Brignone 13/a Irene Curtoni 14/a e Lara Della Mea 24/a.

Il circo bianco osserva ora qualche giorno di riposo. La prossima tappa sarà in Croazia, a Zagabria: sabato, prossimo, 4 gennaio, slalom speciale donne mentre domenica 5 torneranno di scena uomini, anche loro con una prova tra i pali stretti.