Troppa neve e maltempo con pioggia dopo le temperature primaverili dei giorni scorsi sulle Alpi stanno sconvolgendo la coppa del modo con annullamenti dall’Alto Adige alla Francia, dalla Val Gardena alla val D’Isere. In Italia è stata cancellata la discesa uomini ed in Francia annullata quella femminile. Ed ora la Fis è alle prese con un calendario già fitto per tentare di recuperare.

In Francia un annullamento c’era già stato la scorsa settimana ai danni del gigante uomini che è stato riprogrammato per l’1 marzo a Hinterstoder, in Austria. Per la discesa di Gardena si deve invece ancora attendere mentre in Francia le velociste ci riproveranno domani, con conseguente cancellazione della prevista combinata. Sofia Goggia, se tutto andrà bene, ha così rinviato solo di un giorno il suo primo appuntamento con il podio in discesa dopo la vittoria di St. Moritz in superG.

Gli uomini restano invece sulle Dolomiti e passano nella vicina Val Badia: oggi gigante e lunedì nel tardo pomeriggio gigante parallelo. Per la Badia le previsioni meteo danno un lento miglioramento e gli organizzatori sono fiduciosi di avere a disposizione la famosa pista Gran Risa in buone condizioni.

Gli azzurri - che dovranno vedersela come sempre con i francesi guidati da Alexis Pinturault e con norvegesi ed austriaci - domani saranno nove: Andrea Ballerin, Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Roberto Nani, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle. Tra loro gli altoatesini soni parecchi, tutti dunque con stimoli in più per rendere a dovere. Il più in forma, anche se sinora con risultati lontani dal podio, è però il trentino De Aliprandini.

Solo oggi dopo il gigante verranno invece resi noti i nomi degli italiani che parteciperanno al gigante parallelo.