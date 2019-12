Trionfo azzurro nello slalom gigante di Coppa del Mondo di Killington: ha vinto, primo successo in carriera, Marta Bassino in 1’38’’19 e seconda Federica Brignone in 1’38’’45 e miglior tempo nella seconda manche.



Anche in questa quarta edizione del gigante di Killington la campionessa Usa MikaeLa Shiffrin non è riuscita a vincere ed ha chiuso terza in 1’38’’48.



Per l’Italia grande impresa anche di Sofia Goggia che, partita con l’alto pettorale 54, ha chiuso 11ª in 1’39’’67 . La bergamasca - velocista eccellente - guadagna così posizioni preziose anche in slalom gigante.



Le altre azzurre in classifica sono poi Francesca Marsaglia 26ª in 1’40’’96 e Laura Pirovano 30ª in 1’41’’96.



Domani è in programma uno slalom speciale.

ORDINE DI ARRIVO:

1. Marta Bassino (Ita) 1'38"19

2. Federica Brignone (Ita) +0"26

3. Mikaela Shiffrin (Usa) +0"29

4. Michelle Gisin (Sui) +0"31

5. Tessa Worley (Fra) +0"50

6. Petra Vlhova (Svk) +0"65

7. Viktoria Rebensburg (Ger) +0"98

8. Wendy Holdener (Sui) +1"12

9. Mina Fuerst Holtmann (Nor) +1"29

10. Meta Hrovat (Slo) +1"34

11. Sofia Goggia (Ita) +1"48

26. Francesca Marsaglia (Ita) +2"77

30. Laura Pirovano (Ita) +3"77

CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO:

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 240 punti

2. Wendy Holdener (Nzl) 128

3. Federica Brignone (Ita) 125

4. Marta Bassino (Ita) 122

5. Michelle Gisin (Sui) 119

6. Tessa Worley (Fra) 105

7. Mina Fuerst Holtmann (Nor) 101

8. Alice Robinson (Nzl) 100

9. Katharina Truppe (Aut) 85

10. Petra Vlhova (Svk) 58

27. Sofia Goggia (Ita) 24

42. Irene Curtoni (Ita) 10

42. Francesca Marsaglia (Ita) 10

46. Roberta Melesi 7

49. Martina Peterlini 5

55. Laura Pirovano 1